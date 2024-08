Tunisia: in estate i condizionatori consumano 70% di elettricità

TUNISI, 22 AGO - I tunisini utilizzano l'aria condizionata sette mesi su dodici a causa del cambiamento climatico e il numero di climatizzatori attivi è aumentato da ottomila nel 1984 a due milioni nel 2023. Lo ha detto Abderrahmane Mahfoudhi, alla guida dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'energia, sottolineando che "l'energia elettrica consumata da un condizionatore in un'ora equivale a quella di nove frigoriferi, dodici televisori e 160 lampadine". "I condizionatori rappresentano il 70% dell'elettricità consumata durante l'estate", ha puntualizzato, evidenziando come l'isolamento termico delle case e degli uffici , oltre ad un'efficace ventilazione delle stanze sono tra le soluzioni che potrebbero ridurre significativamente il consumo energetico. L'agenzia spiega in una nota che circa il 70% del calore si propaga nelle abitazioni da pareti e soffitti, mentre il resto entra attraverso porte e finestre. A questo proposito, l'ente sottolinea l'importanza dell'isolamento termico, che limita le dispersioni di calore, garantisce alloggi confortevoli e riduce del 40% i consumi per il raffreddamento dell'aria. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Tunisia si è attestata al 5,6% a giugno scorso. Per quanto riguarda il settore residenziale, sono stati installati 254 megawatt di "tetti fotovoltaici" e sono state rilasciate 314 autorizzazioni per una potenza complessiva di 112 megawatt nei settori industriale, terziario e agricolo. (ANSA)