Tunisia: giornalisti, libera stampa per elezioni democratiche

ROMA, 15 LUG - "L'integrità e la trasparenza delle elezioni sono essenzialmente legate all'instaurazione di un clima mediatico libero, pluralistico e democratico, in cui i giornalisti e i media svolgono, in modo indipendente, un ruolo fondamentale nell'informare l'opinione pubblica e nell'apertura di un dibattito pubblico sulle questioni relative alle elezioni e la diffusione di un'informazione precisa e obiettiva per lottare contro discorsi fuorvianti e parziali". E' quanto scrive il Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) in una nota a firma del presidente Zied Dabbar, in cui sottolinea che "come giornalisti non si puo' parlare di un vero processo elettorale senza una serie di condizioni". In primis il fatto di "garantire la libertà del lavoro giornalistico e l'indipendenza delle linee editoriali delle istituzioni mediatiche, soprattutto in questo momento in cui molti sono detenuti per aver svolto il proprio lavoro giornalistico". In questo contesto, il sindacato chiede di "porre immediatamente fine al controllo esercitato dal potere esecutivo sui media pubblici e di attivare meccanismi di autoregolamentazione all'interno di queste istituzioni per garantire il diritto costituzionale dei cittadini a media pluralistici e diversificati che rispettino il principio di parità tra i diversi candidati uomini e donne. Il sindacato chiede anche "il rilascio di tutti i giornalisti detenuti per il loro lavoro, e la purificazione del clima generale da ogni minaccia per garantire la libertà di espressione. Invita inoltre tutti i colleghi a rispettare l'etica professionale e le migliori pratiche nella copertura del processo elettorale".