Trump posta video con gli Obama rappresentati come scimmie

ROMA, 06 FEB - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato un video in cui l'ex capo di Stato Barack Obama e sua moglie Michelle vengono rappresentati come scimmie. Il filmato pubblicato sulla piattaforma Truth ha suscitato la condanna di eminenti esponenti democratici. Verso la fine del video realizzato con l'intelligenza artificiale e della durata di un minuto, mentre in sottofondo suona la canzone 'The Lion Sleeps Tonight', compaiono due gorilla con i volti dei coniugi Obama. Il video ripete le false accuse secondo cui la società di conteggio dei voti Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a rubare le elezioni del 2020 a Trump. Venerdì mattina presto, il filmato aveva ricevuto diverse migliaia di like sulla piattaforma social del presidente. L'ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e critico di spicco di Trump, ha condannato il post parlando di "comportamento disgustoso da parte del presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Adesso", ha scritto l'ufficio stampa di Newsom su X. Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Barack Obama, ha condannato l'immagine.

