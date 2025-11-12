Trump, obbligato a far causa a Bbc per modifiche discorso

ROMA, 12 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di avere l' "obbligo" di fare causa alla Bbc per il modo in cui una parte del suo discorso del 6 gennaio 2021 è stata modificata in un documentario dell'emittente britannica. Lo scrive la stessa Bbc, citando un'intervista a Fox News in cui Trump ha affermato che il suo discorso è stato "massacrato" e che il modo in cui è stato presentato ha "frodato" gli spettatori. È la prima volta che Trump parla pubblicamente della questione da quando gli avvocati hanno scritto alla Bbc, annunciando una causa per 1 miliardo di danni a meno che l'emittente non ritratti, si scusi e risarcisca.