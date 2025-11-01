Trump, Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo
epa07723559 US President Donald J. Trump shakes hands Esther Bitrus, of Nigeria, as he meets with survivors of religious perception in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 17 July 2019. EPA/KEVIN DIETSCH / POOL
ROMA, 01 NOV - "Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, 'a fucili spianati', per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocità". Lo scrive Donald Trump, su Truth: "sto istruendo il Dipartimento di Guerra a prepararsi per una possibile azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani! Avviso: il governo nigeriano farebbe bene a muoversi in fretta!".
