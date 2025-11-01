Trump, Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo

ROMA, 01 NOV - "Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, 'a fucili spianati', per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocità". Lo scrive Donald Trump, su Truth: "sto istruendo il Dipartimento di Guerra a prepararsi per una possibile azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani! Avviso: il governo nigeriano farebbe bene a muoversi in fretta!".