Trump, l'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate

WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha accusato l'Europa di andare in "direzioni sbagliate". "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è, sta andando in alcune direzioni sbagliate", ha detto il presidente statunitense rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento economico. "È molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate", ha aggiunto.