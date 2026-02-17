Trump, 'Jesse Jackson amava la gente, lo conoscevo bene'

WASHINGTON, 17 FEB - Donald Trump ha reso omaggio al reverendo Jesse Jackson. "Lo conoscevo bene, molto prima di diventare presidente. Era un brav'uomo, con molta personalità, grinta e un'intelligenza della strada. Era molto socievole, una persona che amava davvero la gente!", ha scritto il presidente americano su Truth. "Nonostante io venga falsamente e costantemente definito razzista dai mascalzoni e dai lunatici della sinistra radicale, è sempre stato un piacere lavorare con Jesse", ha aggiunto Trump.