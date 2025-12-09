Giornale di Brescia
Trump, 'i leader europei sono deboli, non sanno cosa fare'

ROMA, 09 DIC - I leader europei "penso che siano deboli". Così il presidente Usa Donald Trump in un'intervista a Politico, aggiungendo però: "Credo che vogliano essere politicamente corretti". "Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare", ha aggiunto. 'Non ci sono dubbi. È la Russia. È un paese molto più grande. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere", ha poi risposto alla domanda su quale Paese è attualmente in una posizione negoziale più forte.

