Trump conferma, 'una seconda portaerei presto vicino all'Iran'
AA
WASHINGTON, 13 FEB - Donald Trump ha confermato che una seconda portaerei statunitense sarà presto schierata vicino all'Iran, con il quale intende negoziare un accordo nucleare. Questo gruppo aeronavale si unirà alla Uss Abraham Lincoln, già presente nella regione da gennaio con le sue navi di scorta, secondo la stampa statunitense.
