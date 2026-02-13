Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump conferma, 'una seconda portaerei presto vicino all'Iran'

AA

WASHINGTON, 13 FEB - Donald Trump ha confermato che una seconda portaerei statunitense sarà presto schierata vicino all'Iran, con il quale intende negoziare un accordo nucleare. Questo gruppo aeronavale si unirà alla Uss Abraham Lincoln, già presente nella regione da gennaio con le sue navi di scorta, secondo la stampa statunitense.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario