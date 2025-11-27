Giornale di Brescia
Trump, a Washington atto di terrore e malvagità

ROMA, 27 NOV - "Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l'umanità intera". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in un video alla nazione dopo l'agguato contro la Guardia Nazionale a Washington. "I cuori di tutto il popolo americano oggi sono con i due soldati della Guardia Nazionale del West Virginia e con le loro famiglie - ha aggiunto Trump -. L'amore di tutto il nostro Paese si riversa su di loro e li accompagniamo nelle nostre preghiere. Siamo pieni di angoscia e di dolore, ma contemporaneamente siamo pieni di giusta rabbia e feroce determinazione".

