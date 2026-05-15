Trump a Pechino: 'Conclusi fantastici accordi commerciali con Xi'

PECHINO, 15 MAG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso "fantastici accordi commerciali" con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un "grande leader" e un "amico", sono state finora accolte con toni più moderati dal leader cinese. Ma il leader statunitense ha affermato che dalla visita è scaturito "molto di buono". "Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi", ha detto, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai. Durante il secondo round di colloqui tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, le delegazioni presenti saranno molto più ristrette rispetto a quelle numerose di ieri. Questo potrebbe significare una sessione più intensiva, come spiega la Cnn. Da parte statunitense, Trump sarà affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal Rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina David Perdue. Xi sarà affiancato dal suo capo di gabinetto Cai Qi, dal ministro degli Affari esteri Wang Yi, dal vice premier He Lifeng (uno dei principali inviati commerciali), nonché dal viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng.