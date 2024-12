Truffe agli anziani in tutta Italia, sgominata banda a Caivano

NAPOLI, 03 DIC - Truffe agli anziani commesse in tutta Italia: è l'accusa alla base di una misura cautelare per 15 persone che i carabinieri di Caivano stanno eseguendo in queste ore. Il provvedimento, emesso dal gip di Napoli Nord su richiesta della procura, ipotizza per gli indagati l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, truffe ed estorsioni ad anziani. Maggiori dettagli saranno forniti in una conferenza stampa convocata nella sede della procura.