Trovato vivo l'aviere statunitense scomparso in Friuli

ANDREIS, 27 LUG - E' stato trovato vivo, anche se molto disidratato, il sergente maggiore americano Joseph Miele, di 32 anni, disperso dal 23 luglio scorso: la sua scomparsa era stata denunciata dalla base Usaf di Aviano, dove lavora. Lo ha individuato uno dei suoi fratelli, giunto ieri dagli Usa sul luogo delle ricerche. Questa mattina presto, in totale autonomia, l'uomo si è inoltrato nei boschi e ha incontrato il disperso, lanciando l'allarme ai soccorritori italiani. Il militare è stato portato, con l'elicottero sanitario, al campo base, prima di essere trasferito in ospedale per accertamenti. Da giorni, le ricerche erano affidate ai tecnici del Soccorso alpino e ai vigili del fuoco di Maniago: si sono concentrate nelle montagne sopra Andreis, in Valcellina, località in cui era stata ritrovata l'auto. Le circostanze della scomparsa, e anche del singolare ritrovamento da parte del fratello, sono al vaglio dei carabinieri.