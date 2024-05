Trovato morto in Trentino un cucciolo di orso albino

TRENTO, 25 MAG - La carcassa di un cucciolo di orso albino è stata rinvenuta in Trentino nei giorni scorsi, in una zona forestale sopra l'abitato di Garniga, sul Monte Bondone. Il ritrovamento è stato effettuato dal Corpo forestale della Provincia di Trento dopo la segnalazione di alcuni escursionisti in merito a un esemplare in difficoltà. La notizia è stata riportata dal T quotidiano. L'avvistamento è avvenuto sul sentiero che da Garniga porta a Malga Albi. "Abbiamo ricevuto la segnalazione e ci siamo portati sul posto. L'animale non stava bene, ma la nostra indicazione è quella di stare lontani per non provocare le madri. Il protocollo prevede di favorire il ricongiungimento familiare, quindi almeno come primo intervento è giusto spostarlo dalla zona trafficata e lasciare che sia la madre a recuperarlo", ha spiegato al quotidiano il dirigente del Servizio foreste, Giovanni Giovannini.