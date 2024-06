Trovato il bambino rapito dalla madre ad Aosta, sta bene

AOSTA, 08 GIU - E' stato trovato ieri sera dalla polizia in provincia di Cuneo, a Barge, e sta bene il bambino gambiano di cinque anni che era stato sottratto giovedì scorso dalla madre ad Aosta durante un incontro autorizzato dal tribunale per i minorenni di Torino. Il piccolo, che era con la mamma, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile di Aosta, in collaborazione con quella di Cuneo, coordinata nelle ricerche dalla procura di Aosta. Il bambino era collocato da oltre un anno presso gli zii materni, in Valle d'Aosta, dove è stato riportato.