Trovati in Molise i resti di un soldato tedesco morto in guerra

VENAFRO, 07 OTT - I resti di un soldato tedesco morto nel corso della Seconda guerra mondiale sono stati trovati da alcuni componenti dell'Associazione 'Winterlne' di Venafro (Isernia) mentre svolgevano un'attività di ricerca per conto dell'Ente Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise sulle Mainarde molisane in territorio di Scapoli (Isernia). Da una prima analisi del piastrino rinvenuto, risultava essere un elemento della 44/a Divisione di fanteria, in particolare delle truppe cicliste, in servizio sulle Mainarde. La scoperta, che si unisce ad altre avvenute in passato da parte dell'associazione Winterline, "oltre ad arricchire la conoscenza degli avvenimenti che hanno interessato il nostro territorio - si legge in una nota - potrà finalmente dare una degna sepoltura e pace al povero caduto in battaglia". "Non è la prima volta che ci imbattiamo in sepolture provvisorie che custodiscono i poveri resti dei caduti in battaglia - commenta il presidente dell'Associazione Winterline, Luciano Bucci - questi ritrovamenti ci spingono a comprendere sempre più quanto sia stata dura e misera la guerra nel nostro territorio, tanto da non permettere, alcune volte, neanche il recupero delle salme".