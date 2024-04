Trovata morta vicino Aosta,'ferite gravi,cause violente'

AOSTA, 07 APR - Sul corpo della donna trovata morta sopra La Salle, in Valle d'Aosta, sono state rilevate ferite gravi sull'addome che indicano un decesso per cause violente. E' quanto emerso dai primi riscontri medico-legali sul cadavere scoperto venerdì scorso all'interno dell'ex chiesetta di frazione Equilivaz. E' escluso il malore, mentre l'ipotesi del suicidio appare molto remota. L'incarico per l'esame autoptico, che verrà completato martedì prossimo, è stato affidato all'anatomopatologo torinese Roberto Testi. Sono stati effettuati anche i test tossicologici sulla vittima.