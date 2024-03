Trovata morta donna scomparsa da ieri nel Pisano

BIENTINA (PISA), 20 MAR - E' stata trovata morta oggi dai vigili del fuoco nelle acque del Canale Imperiale di Bientina, nel Pisano, una donna 60enne scomparsa da ieri per la quale erano state diramate le ricerche, nella zona del Padule. Da ieri pomeriggio hanno agito decine di volontari della Protezione civile e vigili del fuoco con l'ausilio di unità cinofile e droni, oltre che con i sommozzatori per la ricerca in acqua. Il corpo della donna è stato trovato privo di vita nel canale e sarà ora messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per eseguire tutti gli esami medico legali necessari a stabilire con certezza le cause della morte.