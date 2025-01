Trova pistola e parte un colpo, gravissima bimba di 7 anni

BRESCIA, 01 GEN - Maneggiando la pistola che ha trovato in casa, una bambina di sette anni è rimasta gravemente ferita, raggiunta in modo accidentale da un proiettile. E' stata trasportata in ospedale e le condizioni sono ritenute gravi. E' accaduto in un appartamento a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori.