Tromba d'aria in Polesine, tetti scoperchiati e allagamenti

ROVIGO, 25 GIU - Una tromba d'aria si è abbattuta in Polesine questa mattina, provocando ingenti danni, tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo, prima di spostarsi rapidamente verso Boara Pisani, Lusia e Lendinara. Sono oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Al momento non si hanno notizie di persone ferite. Richieste di soccorso per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua. Principalmente colpita la città di Rovigo, i comuni di Lendinara e Lusia da dove proviene il maggior numero di richieste di intervento. Nel parcheggio di un centro commerciale, le auto in sosta sono state colpite dalle lamiere di copertura di un capannone di un emporio dell'abbigliamento che si trova dall'altra parte della strada. Tergicristalli e lunotti posteriori sono andati distrutti.