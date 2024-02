Trieste avvolta dalla nebbia

TRIESTE, 17 FEB - La città di Trieste da alcuni giorni è avvolta dalla nebbia a causa di particolari quanto insolite condizioni meteorologiche. Il fenomeno, molto raro in passato, di recente si manifesta con qualche frequenza. Così, si nota dall'alto, una fitta nebbia scende dal Carso lungo il crinale che porta al mare e si ferma esattamente sul centro città e su parte del golfo antistante. Addirittura dalla costiera, transitando in treno o in auto, stamani non si riusciva a distinguere il mare dal cielo, con una ampia zona orizzontale in cui il panorama era avvolto dalla coltre e dalle nubi in un solo, mescolato scenario. Anche il clima risente di questo singolare fenomeno e sebbene le temperature non siano basse e comunque al di sopra della media stagionale, l'aria è frizzante e pungente.