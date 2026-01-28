Triathlon Experience, così lo sport diventa motore del turismo

ROMA, 28 GEN - Quattro eventi di portata internazionale con al centro lo sport e, ora, pure il turismo. Sono quelli che faranno parte di 'Triathlon Experience', progetto che trasforma le manifestazioni sportive in uno strumento di scoperta delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche italiane. Con risultati stimati per un totale di oltre 2 milioni di euro di indotto diretto, migliaia di pernottamenti e una visibilità mediatica globale grazie alle dirette e alle sintesi televisive su Rai, Rai Sport, TriathlonLive e sulle principali piattaforme internazionali. Si partirà da Padola (BL), tra il 27 febbraio e il primo marzo, con i World Triathlon e Paratriathlon Winter Championships, a pochi chilometri da dove saranno ospitati i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Seguiranno i World Triathlon Championship Series, tappa del circuito mondiale e qualificazione olimpica, ad Alghero (SS) il 30 maggio. Per poi spostarsi a Taranto, dove il 29 agosto si terranno i Giochi del Mediterraneo. Fino al 3 ottobre, con la World Triathlon Cup al Laghetto dell'Eur. Triathlon Experience si è classificato al secondo posto su 206 progetti presentati per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale del Turismo. "Investire in sport ha tre obiettivi - ha raccontato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè - il primo è far viaggiare l'Italia nel mondo, il secondo è la destagionalizzazione dei flussi, e il terzo far conoscere i territori che sono meno conosciuti". Sarà dunque un'occasione, come ha spiegato Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon, per "mettere insieme l'attività agonistica con la possibilità di promuovere località turistiche, non solo attraverso immagini sportive, ma le emozioni di chi da tutto il mondo viene a gareggiare in Italia". E che non si concluderà dopo un'edizione, ma si spera possa andare ancora avanti. "Sarà un lungo percorso che toccherà vari punti del Paese con l'idea di unirlo attraverso l'esperienza del triathlon", ha aggiunto Valerio Toniolo, segretario generale della Fitri. Per Caterina Vacchi, executive board member di World Triathlon, "gli eventi internazionali di questo livello sono vere e proprie piattaforme di visibilità. Ogni gara internazionale che facciamo in Italia fa viaggiare il nostro Paese nel mondo".