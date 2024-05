Trentennale del Roma Pride, 'vera resistenza al Governo Meloni'

ROMA, 23 MAG - "Il Roma Pride 2024 è la vera opposizione e resistenza alle politiche del Governo Meloni. Nei nostri corpi, nelle nostre lotte e rivendicazioni c'è tutto quello che a questa destra non piace". A dirlo è il portavoce del Roma Pride 2024 Mario Colamarino che oggi ha presentato il corteo che sfilerà il 15 giugno per le strade della Capitale. Madrina sarà la cantante Annalisa, mentre Patty Pravo inaugurerà il 1 giugno la Pride Croisette, il villaggio del Roma Pride che per la prima volta sarà allestito alle Terme di Caracalla, dove fino al 15 giugno, dalle 18 alle 2 di notte, si terranno spettacoli, concerti, proiezioni cinematografichee dibattiti. Ingresso libero e gratuito. Tre i temi prioritari: matrimonio egualitario, riconoscimento di tutte le forme di famiglie e di tutti i figli, e quindi anche delle adozioni, e riconoscimento della comunità trans "alla quale si nega spietatamente il diritto di esistere con strumenti giuridici da medioevo oscurantista". Un anniversario speciale quello di tre decenni di lotte e rivendicazioni, lo slogan è infatti '30 anni di orgoglio' "Da quei 10 mila del 1994 oggi siamo - spiegano - un milione di voci e anime che non hanno paura di scendere in piazza". La grande parata si preannuncia "irriverente, pacifista, antirazzista e antifascista" partità da piazza della Repubblica e si concluderà in via delle Terme di Caracalla "questo a causa dei tanti lavori in corso a Roma ma noi - ammettono - siamo felicissimi che il nostro villaggio avrà una cornice così prestigiosa". Il Roma Pride avrà un taglio molto politico e tale sarà anche il primo carro del coordinamento, che in modo irrituale e giocoso affronterà temi seri come quello dell'antifascismo, dei diritti, della violenza contro le donne e molti altri Alla Pride Croisette sono stati invitati tutti i leader del centrosinistra, finora hanno confermato la loro presenta i Elly Schlein, Fratoianni e Magi.