Treno vuoto deraglia a Sondrio, macchinista in ospedale

SONDRIO, 07 NOV - Un treno in manovra, ancora senza passeggeri a bordo, è deragliato a bassa velocità, attorno alle 6 nella stazione di Sondrio. Per cause ancora da accertare, il convoglio è finito sul binario sbagliato e la motrice ha terminato la sua corsa contro i paraurti ferroviari, rischiando di precipitare nella sottostante strada comunale poi rimasta chiusa al traffico tutta la mattinata. Soccorso in codice verde il macchinista, trasportato in ospedale per alcuni traumi. Sulle cause indaga la Polfer di Lecco, intervenuta con gli agenti della Squadra Volante di Sondrio. Pesanti le ripercussioni sulla linea ferroviaria che collega Tirano con Milano con 10 treni soppressi e altri in ritardo.