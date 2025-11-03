Treno Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti

LONDRA, 03 NOV - E' sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento il 32enne Anthony Williams, incriminato oggi di fronte alla giustizia britannica per il sanguinoso attacco all'arma bianca compiuto sabato sera alla cieca su un treno passeggeri Doncaster-Londra in viaggio nel Cambridgeshire. Lo ha rivelato oggi la polizia. L'uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, è un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima del blitz nel treno.