Treno Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti
epa12498850 Forensic teams work at the scene at Huntington railway station, where a London-bound train stopped after several people were stabbed in Huntington, Britain, 02 November 2025. Multiple people were stabbed on a train going from Doncaster to London. Ten people were initially taken to hospital; two people remain in a life-threatening condition. Two British nationals have been taken into custody in connection with the incident, according to police. EPA/TAYFUN SALCI
LONDRA, 03 NOV - E' sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento il 32enne Anthony Williams, incriminato oggi di fronte alla giustizia britannica per il sanguinoso attacco all'arma bianca compiuto sabato sera alla cieca su un treno passeggeri Doncaster-Londra in viaggio nel Cambridgeshire. Lo ha rivelato oggi la polizia. L'uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, è un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima del blitz nel treno.
