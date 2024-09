Treno esce dai binari a Milano, un ferito

MILANO, 13 SET - Un treno è uscito dai binari, questa mattina, a Milano. L'incidente avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non lontano dallo scalo Fs di Greco. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il 118. Al momento si ha notizia di un ferito. Nell'incidente, avvenuto nella zona nord di Milano, sono rimasti coinvolti un treno merci e un treno passeggeri. I due mezzi si sarebbero toccati a bassa velocità.