Treno deraglia: l'impatto con un container caduto sui binari

Un treno è uscito dai binari questa mattina, a Milano. L'incidente, che ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri, è avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non lontano dallo scaldo FS di Greco. Si registra un ferito, 13 settembre 2024