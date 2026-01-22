Giornale di Brescia
Treno contro gru, feriti in nuovo incidente ferroviario in Spagna

MADRID, 22 GEN - Un nuovo incidente ferroviario è avvenuto stamattina in Spagna sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia. Secondo le prime informazioni, riferite dall'emittente pubblica Tve, un treno dei trasporti regionali Feve si è scontrato con una gru nella località di Alumbre. Vari passeggeri sarebbero rimasti feriti in maniera lieve, anche se ancora non si conosce il numero delle persone coinvolte nell'incidente, secondo i servizi di emergenza citati dall'emittente. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni in Spagna.

MADRID

