Treni, disalimentazione elettrica tra Savona e Finale ligure

Pendolari alla stazione di Brignole in attesa per la nevicata nella notte a Genova, disagi per il traffico e gli spostamenti dei pendolari sia a piedi che con i treni, 14 dicembre 2012. Commuters waiting for trains at Brignole railway station in Genoa, Italy, 14 December 2012. The heavy snowfall created many traffic problems. ANSA/LUCA ZENNARO