Tredicenni italiani molto bravi in competenze digitali

ROMA, 12 NOV - Gli studenti italiani di 13 anni hanno ottime competenze digitali, raggiungono infatti un punteggio medio pari a 491 sulla scala di Cil, significativamente superiore a quello medio internazionale e simile a quello di Croazia, Lussemburgo, Spagna e Francia. Il punteggio medio internazionale nella scala CIL per il 2023 è stato di 476 punti. E' quanto emerge dall'indagine internazionale Iea Icils 2023. Le competenze digitali (Cil) sono definite come "la capacità individuale di usare il computer per indagare, creare e comunicare per partecipare in modo efficace a casa, a scuola, sul posto di lavoro e nella società". Su base territoriale sono state evidenziate delle differenze: infatti, rispetto alla media nazionale, gli studenti del Nord Ovest, del Nord Est e del Centro hanno risultati significativamente superiori, mentre i loro coetanei del Sud e del Sud Isole ottengono risultati significativamente inferiori rispetto alla media nazionale Per permettere un'interpretazione dei punteggi in funzione delle abilità degli studenti, i risultati sono descritti anche riferendosi a quattro benchmark internazionali, ciascuno dei quali rappresenta un insieme di conoscenze e abilità che gli studenti dovrebbero possedere per rispondere correttamente alle prove di competenza digitale afferenti a quel livello: in Italia, raggiungono almeno il livello 2 il 54% degli studenti. Rispetto alle differenze territoriali, più della metà degli studenti del Nord Ovest, del Nord Est e del Centro raggiunge almeno il livello 2, mentre quasi la metà degli studenti del Sud e circa un quarto degli studenti del Sud Isole si collocano almeno a questo livello.