Tre morti in incidente stradale, tutti motociclisti le vittime

ORISTANO, 06 LUG - Sono tutti motociclisti le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla provinciale 11, nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano. Dalle prime informazioni si tratterebbe di persone residenti in Sardegna, di età compresa tra i 27 e i 30 anni. Facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire: coinvolte nello scontro su un tratto di strada rettilineo ma pieno di dossi, quattro e non due moto, come appreso inizialmente, e un'auto. A causa dell'impatto, violentissimo, si è innescato un gigantesco rogo che ha richiesto l'intervento di tre Canadair decollati dalla base di Olbia, due Super Puma e un elicottero. Quando sono arrivati i soccorritori, per tre dei motociclisti della comitiva non c'è stato nulla da fare. Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il condudente della vettura. Sul posto oltre ai medici del 118 con ambulanze e due elicotteri dell'Elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale.