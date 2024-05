Tre militari della Gdf morti in esercitazione in montagna

SONDRIO, 29 MAG - Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un'esercitazione. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono tre militari di 32 anni, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.