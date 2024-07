Tre accoltellamenti nella notte a Milano, grave un 34enne

MILANO, 26 LUG - Tre persone sono rimaste ferite, la scorsa notte, a Milano, in tre episodi distinti che si sono susseguiti a cavallo di mezzanotte. Il più grave è un uomo di 34 anni colpito con ferocia all'addome da una coltellata che gli ha provocato un'eviscerazione. E' accaduto all'una, in via MacMahon quasi all'angolo con piazza Pompeo Castelli dove l'uomo, uno straniero, è stato soccorso in strada, di fronte a un complesso di edilizia popolare, dal 118 per la ferita penetrante. Trasportato cosciente in codice rosso all'ospedale di Niguarda è stato sottoposto a un intervento chirurgico. All'una e un quarto, in piazza Miani, nel quartiere Barona, un 24enne straniero o di seconda generazione (al momento non si conosce l'identità) è stato aggredito da altri giovani, ed è stato colpito da un fendente che gli ha provocato un lungo taglio dalla fronte al naso. E' stato trasportato in codice giallo alla Humanitas di Rozzano (Milano). A mezzanotte e un quarto, invece, in via Biumi all'angolo con via Ponte Nuovo, è stata la volta di un 21enne, anch'egli apparentemente di origine straniera, ferito da coltellate a una gamba e a un braccio. Il 118 lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.