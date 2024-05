Travolto da una ceppaia, uomo ferito in Friuli

TRIESTE, 27 MAG - Un uomo di 69 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una ceppaia durante le operazioni di taglio di un albero in Val Resia. L'incidente è avvenuto in una zona boscata impervia in frazione Lischiazze, nel comune di Resia (Udine), attorno alle 12: l'uomo, rimasto sepolto sotto un peso di circa 200 chili per una ventina di minuti, è stato soccorso dai vigili del fuoco, dalla Guardia di finanza e dai tecnici della stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino, che hanno collaborato per liberarlo. Secondo una ricostruzione, a prestare i primi soccorsi sono stati familiari e residenti. Dopo le prime valutazioni del medico di bordo dell'elisoccorso, inviato dalla Sores Fvg, l'uomo è stato imbarellato per essere trasportato in un punto adeguato al recupero con l'elicottero e portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine, in codice giallo.