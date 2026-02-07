Giornale di Brescia
Travolti da una valanga in Valle d'Aosta, in salvo due scialpinisti

AOSTA, 07 FEB - Due scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga che si è staccata nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bossess, a oltre 2.500 metri di quota, in Valle d'Aosta. I due sono usciti da soli dalla massa nevosa e stanno bene. Con loro c'erano altri tre compagni. Sul posto è intervenuto l'elicottero della protezione civile della Valle d'Aosta con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano che hanno bonificato la zona, escludendo il coinvolgimento di altre persone.

AOSTA

