Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce, muore 83enne

BOLOGNA, 27 MAG - Dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto lunedì sera a Monghidoro nel Bolognese, ieri sera all'Ospedale Maggiore è deceduta una anziana di 83 anni. La pensionata, Laura Risaliti, residente Castiglione dei Pepoli e domiciliata in paese, stava attraversando sulle strisce pedonali l'incrocio fra le vie Roma e Vittorio Emanuele II quando, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Lazzaro di Savena, è stata travolta da un'auto. Al volante c'era un giovane di 25 anni che si è fermato dopo l'impatto. Immediato l'arrivo dei soccorsi. La pensionata è stata subito accompagnata in elicottero al Maggiore. I militari hanno eseguito i rilievi, raccolto le testimonianze di alcuni passanti e sottoposto a fermo amministrativo l'automobile del 25enne. Tutto, ora, è al vaglio dell'autorità giudiziaria.