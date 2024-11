Travolta da un'auto pirata mentre è col marito, muore 70enne

LECCE, 04 NOV - Una donna di 70 anni, Anna Caroppo, è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata il cui conducente dopo l'impatto ha proseguito senza fermarsi. È accaduto nel pomeriggio in Salento, sulla strada provinciale che collega Minervino di Lecce a Palmariggi, dove non c'è illuminazione. La donna era insieme al marito e stavano camminando a piedi sul ciglio della strada. L'uomo, che è sotto choc ma non è ferito, avrebbe riferito ai carabinieri di non essersi accorto dell'auto che arrivava alle loro spalle, ma solo di aver visto la moglie sbalzata in aria. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri alla ricerca dell'automobilista pirata.