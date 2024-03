Trasformano il parco pubblico in un campo da cricket, multati

MONTECCHIO MAGGIORE, 21 MAR - Sei cittadini indiani sono stati multati per aver trasformato una parte del parco pubblico di Montecchio Maggiore (Vicenza) in un campo da cricket. A scoprirlo sono stati i vigili urbani, i quali hanno sorpreso gli stranieri che, dopo aver scavato il terreno, avevano steso un telo per trasformare una parte del parco, adiacente all'area addestramento cani, in un campo da gioco per il cricket. Il gruppetto aveva poi coperto il manto erboso, impedendo la normale ricrescita dell'erba lungo una striscia di terreno. La polizia locale ha comminato una multa ai sei uomini, che ora dovranno anche risarcire il Comune per i danni al patrimonio pubblico. "Per utilizzare il suolo pubblico - ha detto il sindaco Gianfranco Trapula - è indispensabile un'autorizzazione, necessaria anche per praticare un'attività sportiva in sicurezza. Nel caso del parco si è corso un rischio concreto di colpire pedoni, ciclisti o automobili".