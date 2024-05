Traforo Monte Bianco, ripristinata viabilità per camion e Tir

AOSTA, 15 MAG - "Alle 16.10, al completamento dell'intervento di riparazione del piano viabile, la circolazione è stata ripristinata nelle due direzioni di marcia per tutti i veicoli. Conseguentemente è stato disattivato il piano di emergenza di viabilità transalpina per i mezzi pesanti diretti verso l'Italia, mentre per quelli diretti verso la Francia tale piano resterà attivo per il resto del pomeriggio, in considerazione dell'elevato numero di veicoli fermi sull'area di regolazione di Aosta". Lo scrive il Geie - raggruppamento italo-francese di gestione dell'infrastruttura - in una nota, aggiungendo che "la chiusura totale in programma per questa sera a partire dalle 19 è posticipata di un'ora, al fine di consentire ai veicoli in attesa di riprendere il loro viaggio in direzione della Francia: la circolazione di tutti i veicoli sarà pertanto interrotta questa sera a partire dalle 20, fino alle ore 7.30 di domattina, per consentire la realizzazione dei lavori di risanamento dell'impalcato stradale".