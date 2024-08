Traforo del Monte Bianco, tre ore di attesa al pedaggio italiano

AOSTA, 22 AGO - Lunghe code per traffico intenso si registrano dal pomeriggio al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco. Per andare in Francia, l'attesa stimata dalla società di gestione italo-francese della galleria, il Geie-Tmb, è di circa tre ore. Considerata la quantità di veicoli in coda, sull'autostrada A5 Aosta-Monte Bianco è stata disposta in via temporanea l'uscita obbligatoria al casello di Morgex in direzione del traforo. Le previsioni del Geie-Tmb indicano che il traffico tornerà fluido a partire dalle ore 22, per poi intensificarsi nuovamente dalla mattinata di domani. Non si registrano code al pedaggio francese.