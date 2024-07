Traffico intenso e lavori, code sul nodo autostradale ligure

GENOVA, 13 LUG - Code per traffico intenso e per lavori sul nodo autostradale ligure. Autostrade per l'Italia segnala in A7 una coda di 4 km tra Busalla e bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori, In A12 code a tratti tra bivio A12/A7 Milano-Genova e Chiavari per traffico intenso. In A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Code a tratti tra Bivio A10/A26 Trafori e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso. In A26 code a tratti tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.