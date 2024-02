Traffico di hashish sui Tir dal Marocco all'Italia, 15 arresti

Una vasta operazione antidroga della Guardia di Finanza, tra Caltanissetta, Agrigento e Roma, ha portato al sequestro di 120 chilogrammi complessivi di stupefacenti e all'arresto di 12 persone. L'indagine, denominata "Colpo secco" e coordinata dalla Procura di Caltanissetta, ha preso avvio dalle azioni di contrasto in alcune piazze di spaccio. L'ultimo sequestro effettuato dai finanzieri è avvenuto a Roma dove, nei giorni scorsi, è stato arrestato un cittadino egiziano, in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. Dopo essere stato fermato dagli uomini delle fiamme gialle, a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico sono stati scoperti oltre 100 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana. Inoltre, nel corso delle perquisizioni, sono state trovate anche due pistole, un silenziatore e tre "penne pistola" con le relative munizioni. Il sequestro arriva dopo complesse indagini portate avanti dal Gico di Caltanissetta, sin dallo scorso febbraio, con il sequestro di altri 17 Kg di hashish, 100 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana, e l'arresto di 11 persone. ANSA/Guardia di Finanza ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK