Traffico di droga e armi da guerra, 20 misure

Frame di un video diffuso dai Carabinieri il 16 ottobre 2023. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone in relazione a due "lupare bianche" risalenti al 2001 nell'area dell'Alto Ionio cosentino e collegate a contesti di 'ndrangheta. I provvedimenti restrittivi, emessi dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda, sono stati eseguiti dai militari del Ros e del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto di quelli del Comando provinciale di Crotone. Le due "lupare bianche" delle quali sono stati identificati a distanza di 22 anni, grazie all'apporto di alcuni collaboratori di giustizia, i presunti responsabili, hanno avuto come vittime Andrea Sacchetti e Salvatore Di Cicco, scomparsi, e mai più ritrovati, rispettivamente, il 6 febbraio ed il primo settembre del 2001. ANSA/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++