Traffico di capi contraffatti dalla Turchia, blitz Gdf Torino

TORINO, 29 FEB - La guardia di finanza di Torino ha portato a termine un maxi sequestro di capi contraffatti di noti brand prodotti in laboratori artigianali in Turchia e venduti in diverse regioni italiane. L'operazione coordinata dalla procura torinese, si è conclusa con 25 persone denunciate, di cui una raggiunta da misura cautelare, sanzioni amministrative per 16 acquirenti. Una donna di 27 anni, torinese, tramite note piattaforme web, pubblicizzava e proponeva la vendita di capi d'abbigliamento di dubbia origine. Dagli accertamenti eseguiti dai finanzieri è emerso che gli articoli, maglie, felpe, tute, calze di noti brand della moda, erano stati prodotti in Turchia e gestiti dal compagno della donna, introdotti nell'Unione Europea attraverso società di spedizione e, infine, consegnati a vari acquirenti in diverse regioni italiane. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 19mila capi d'abbigliamento contraffatti, conti correnti e carte elettroniche utilizzate dalla donna per ricevere i pagamenti dalla clientela e chiuso diversi account sui social network attraverso i quali l'indagata pubblicizzava le merci. La donna dovrà rispondere di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. Ventiquattro acquirenti di capi contraffatti sono stati denunciati mentre 16 acquirenti occasionali sono stati sanzionati.