Tra Natale e l'Epifania 18 milioni italiani in viaggio

ROMA, 18 DIC - Saranno 18 milioni e 300 mila gli italiani che, complessivamente, si muoveranno per le festività di fine anno 2024. Di essi, 7 milioni e 600 mila partiranno per la vacanza di Natale; 4 milioni e 400 mila partiranno per Capodanno; 1 milione partirà per l'Epifania mentre, per la "vacanza lunga", che comprenda almeno 11 giorni di festa, si prevede in movimento una quota di 5 milioni e 300 mila italiani. In pole position resta la montagna, seguita dalle città d'arte e dalle località marine. Il giro di affari complessivo sarà di 14,7 miliardi di euro. Emerge da un'indagine di Federalberghi.