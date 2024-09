Tra il 2023 e il 2024 in scuole 69 crolli, mai così tanti

Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera più grave, nel crollo di un solaio mentre facevano lavori dentro la palestra di una scuola a Pergusa (Enna). Il ferito più grave è stato portato in elisoccorso, col codice rosso, in ospedale. I carabinieri sono sul posto. ANSA/Vigili del Fuoco ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK