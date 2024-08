Tour Vespucci, 355 pasti serviti tre volte al giorno

TOKYO, 28 AGO - Trecentocinquantacinque pasti vengono serviti tre volte al giorno a bordo del veliero Amerigo Vespucci, impegnato in un tour globale che lo vede attualmente in Giappone. Lo ha detto all'ANSA il secondo capo aiutante, gestore mensa, Giuseppe Sorlito. La mensa della Vespucci è in continuo fermento per assicurare una dieta bilanciata, sia durante la navigazione sia nella fase di attracco ai porti in giro per i continenti. "Serviamo 355 pasti al giorno, a colazione, pranzo e cena . ha affermato Sorlito -. Una dieta e un menu che variano e vengono rimodulati in base alle destinazioni e i tempi di navigazione".