Toti: procura, "Bucci non è indagato" ma valuta abuso ufficio

GENOVA, 03 LUG - Il sindaco Marco Bucci al momento "non è indagato" dai pm genovesi nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato il 7 maggio all'arresto di Paolo Signorini, Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani. Lo conferma il procuratore di Genova Nicola Piacente. Ma i pm alla luce in particolare delle dichiarazioni della dirigente del porto Lucia Tringali, stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sulla pratica Calata Concenter, che venne approvata dal comitato di gestione del porto il 19 luglio 2022 con successivo decreto del commissario alla ricostruzione Marco Bucci del 12 agosto. Tringali nell'interrogatorio ha confermato le pressioni da parte di Signorini e di Bucci per velocizzare la pratica portando avanti un iter anomalo ma ha anche detto che l'ex presidente dell'autorità portuale e il commissario per aggirare il problema dei "termini scaduti" per l'aggiornamento del piano straordinario hanno individuato un "dies a quo diverso", cioè avrebbero chiesto di postdatare il piano degli interventi per farci rientrare anche calata Concenter. Secondo quanto trapela, se i documenti confermeranno la postdatazione i pm potrebbero ipotizzare nei confronti del sindaco il reato di abuso d'ufficio (ma dovranno dimostrare che agiva per favorire Aldo Spinelli) oppure valutare che si tratti di un illecito amministrativo, con contestuale invio degli atti alla Corte dei conti per valutare un eventuale danno erariale.