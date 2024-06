Toti: gip nega incontro tra Roberto Spinelli e il padre Aldo

GENOVA, 15 GIU - Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha respinto la richiesta di Roberto Spinelli di incontrare il padre Aldo Spinelli, l'imprenditore della logistica agli arresti domiciliari dal 7 maggio. L'istanza era stata presentata dal difensore degli Spinelli Sandro Vaccaro che si è detto "choccato dalla decisione perché si trattava solo di un figlio che voleva abbracciare suo padre dopo tanti giorni e in un periodo delicato. Probabilmente hanno ritenuto che potessero in qualche modo inquinare le prove".