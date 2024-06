Toti chiederà di fare un summit con il centrodestra

GENOVA, 16 GIU - L'avvocato Stefano Savi, legale del governatore ligure Giovanni Toti arrestato e ai domiciliari dal 7 maggio scorso, depositerà domani o martedì la richiesta di poter far incontrare, dal vivo o da remoto, lo stesso Toti con i componenti della sua giunta e i leader nazionali dei partiti che sostengono la sua coalizione. L'incontro in presenza potrebbe avvenire nella sua casa di Ameglia, dove Toti passa i domiciliari. La notizia è stata anticipata da alcuni quotidiani. Renderebbe ancora più probabile l'inserimento del tema delle sue eventuali dimissioni nell'agenda del summit. Sarà sempre Faggioni a valutare sull'autorizzazione al summit politico dove è ipotizzabile che venga affrontato il nodo delle dimissioni. In settimana peraltro l'avvocato di Toti potrebbe presentare al tribunale del Riesame il ricorso contro il rigetto dell'istanza di revoca dei domiciliari.